Hatay’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’da, Suriye sınırına yakın bir bölgede meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Yayladağı ilçesinde saat 12.00 civarında başladı ve kısa sürede yayılan alevler, çevredeki kişilerin ihbarı ile orman ve itfaiye ekiplerinin devreye girmesine yol açtı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 6 su tankı gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisinin verildiği belirtiliyor.