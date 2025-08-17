Haberler

Hatay’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’da, Suriye sınırına yakın bir bölgede meydana gelen orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, Yayladağı ilçesinde saat 12.00 civarında başladı ve kısa sürede yayılan alevler, çevredeki kişilerin ihbarı ile orman ve itfaiye ekiplerinin devreye girmesine yol açtı.

BÖLGEYE MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangına müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 5 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 6 su tankı gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisinin verildiği belirtiliyor.

Trabzonspor, İstanbul’a Uçtu

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a doğru yola çıktı. Takımda 3 oyuncunun eksik olduğu bildirildi.
Konyaspor – Gaziantep FK maçı, 19:00’da

Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor - Gaziantep FK maçı, futbolseverler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merakla araştırılıyor.

