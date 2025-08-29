Hatay’da Yangın Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay’da Habib-i Neccar Dağı’nda meydana gelen orman yangını, 16 saatlik bir müdahalenin ardından kontrol altında alındı. Antakya ilçesindeki ormanlık alanda gerçekleşen yangın, dün saat 15.00 sıralarında başladı. Yangının varlığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birçok söndürme ekibi gönderildi. Ekipler, havanın kararması sebebiyle havadan müdahaleye ara verdi.

GECE BOYUNCA SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Bu süreçte, gece boyunca karadan söndürme çalışmaları sürdürüldü. Yangın, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmesiyle birlikte gece boyunca devam eden çalışmalara destek sağlandı. Yapılan faaliyetler sonucunda yangın, saat 07.00 civarında kontrol altına alındı. Şu an için bölgede soğutma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Orman yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi adına bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için gerekli önlemleri almayı sürdürüyor.