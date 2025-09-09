Haberler

Hatay’da Yangın Kontrol Altına Alındı

HATAY’DA YANGININ ÇIKTIĞI EVDE HASAR OLDU

Hatay’da, Kırıkhan ilçesindeki Kurtlusoğuksu Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, kısa sürede evi sararak büyük bir tehdit oluşturdu.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülen kısmında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak evde belirgin bir hasar oluştu.

