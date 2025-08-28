Hatay’da Yangın Kontrol Altında

HABİB-İ NECCAR DAĞI’NDA YANGIN ÇIKTI

Hatay’da Habib-i Neccar Dağı’ndaki ormanda bir yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

ÇOK SAYIDA SÖNDÜRME EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yangın, Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı’nda meydana geldi ve saat 15.00 sularında başladı. Yangın haberinin çevrede yaşayanlar tarafından verilmesi üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birçok söndürme ekibi bölgeye yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Söndürme ekipleri, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahalede bulunuyor. Yangının etkilerini azaltmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.