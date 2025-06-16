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Hatay’da Yangına Hava Ve Kara Müdahale

HATAY’DA ORMAN YANGINI MÜDAHALE ALTINDA

Hatay’da ormanlık alanlarda başlayan yangın için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi civarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Alevlerin görülmesiyle birlikte, bölgeye hemen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERİ SÖNDÜRME ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Kısa sürede büyüyen yangına ekipler, hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun çalışmaları devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması ve bölgedeki zararın en aza indirilmesi için tüm imkanlar seferber ediliyor.

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