Hatay’da Yangında Baba Ve Oğlu Yaralandı

HATAY’DA YANGIN ÇIKTI

Hatay’da meydana gelen olayda, 4 katlı bir apartmanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi’ndeki apartmanda yaşanan bu olay, baba ile oğlunun yaralanmasına neden oldu.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın ihbarının ardından, olay yerine hemen itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahale yapmasıyla, yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan baba Musa G. ile oğlu Muhammet G., ambulansla hastaneye taşındı. Özellikle Muhammet G.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.