Hatay’da Yangında Çocuk Mahsur Kaldı

YANGININ ÇIKTIĞI APARTMANDA PANİK YAŞANDI

İskenderun’un Modern Evler Mahallesi’ndeki Ayyıldız Apartmanı’nın 2’nci katındaki dairede yangın meydana geldi. Kısa sürede alevler daireyi sararak diğer katlara sıçramaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Aileler, durumu fark ettiklerinde paniğe kapılarak kendi imkanlarıyla apartmandan çıkmayı başardı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILDI

Binanın 4’üncü katında mahsur kalan M.G., itfaiye merdiveni sayesinde kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen M.G.’ye olay yerinde bulunan ambulansla müdahale yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

EŞYALARIN DURUMU İÇLER ACISI

Yangının ardından dairelerde bulunan eşyaların kullanılamaz hale geldiği gözlemlendi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için gerekli inceleme çalışmalarına başlandığı bildirilmiştir.