Hatay’da Yangınla Kola Müdahalesi Görüntülendi

YANGININ GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

Hatay’da park halindeki bir kamyonette çıkan yangın, çevrede yer alan vatandaşların müdahale çabaları ile dikkat çekti. Olay, Defne ilçesinin Çekmece Mahallesi’nde meydana geldi. Park halinde bulunan kamyonette, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyük bir yangına dönüşen olayda, çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti.

VATANDAŞLARIN YANGINA MÜDAHALESİ

Yangına karşı yapılan müdahaleler, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin kola şişelerini çalkalayıp alevlere püskürttüğü anlar net bir şekilde yer aldı. Bir süre su, toprak ve kola ile yangına müdahaleye devam eden vatandaşların çabaları sonucunda, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

YANLIŞ MÜDAHALE UYARISI

Yangın müdahalesinde yer alan esnaf Ayhan İnce, bu uygulamanın yanlış olduğunu belirtti. İnce, “Araç park halindeyken alevleniyor. Esnafımız yardımcı olmak için kola ile müdahalede bulundu ama bu yanlış bir seçimdi. Yangına utandıza uygun bir şekilde, yangın tüpü ile müdahale edilmesi gerekirdi. Kolada bulunan karbondioksit gazı, durumu daha da kötüleştirebilir. Halkımızın böyle bir durumu bilmediği anlaşılıyor ve yine de yardımcı olmaya çalıştılar. Kola ile yangın söndürmek mümkün değil,” şeklinde konuştu.