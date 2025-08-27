Haberler

Hatay’da Yangınlar İki Araç Yaktı

YANGINLARIN YAŞANDIĞI NOKTALAR

Hatay’da farklı bölgelerde meydana gelen yangınlar sonucunda iki araç yanarak kullanılmaz hale geldi. Antakya ilçesindeki Narlıca ve Odabaşı Mahallelerinde yaşanan olayda, iki mahallede park halindeki otomobillerin motor kısımlarında yangın çıktı.

YANGINLARA MÜDAHALE

Yangının hızlı bir şekilde büyümesi, otomobilleri alevlere teslim etti. Araçların yanışını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. Kısa bir süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangınlar sonucunda otomobiller kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

