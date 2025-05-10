Hatay’da Yaralı 10 Kuş Salındı

KUŞLARIN TEDAVİSİ TAMAMLANDI

Hatay’da silahla vurulmuş durumda yaralanan 10 kuş, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salındı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerinden yaralı bulunan 7 kartal, şahin, bıldırcın ve kumru, MKÜ Veteriner Fakültesi Kliniği’nde tedavi sürecine alındı.

AVCILAR TARAFINDAN VURULAN KUŞLAR

Avcılar tarafından silahla vuruldukları tespit edilen bu kuşların tedavi çalışmaları, Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliği çerçevesinde gerçekleştirildi. Tedavi süreci tamamlanan kuşlar, Alahan Mahallesi’nde düzenlenen bir etkinlik ile doğaya bırakıldı.