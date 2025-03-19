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Hatay’da Yasa Dışı Çakar Kullanan Sürücüye Ceza

CEZA UYGULAMASI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Hatay’da araçlarına çakar takarak trafiğe çıkan bir sürücüye 280 bin TL cezai işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla denetimlerini sürekli sürdürüyor.

POLİS DENETİMİNDE YAKALANDI

Polis ekipleri, Reyhanlı ilçesi Şehit Yusuf Sural Caddesi üzerinde seyir halindeki 31 AVU 468 plakalı aracı durdurdu. Yapılan inceleme sonucunda araçta mavi ve kırmızı renkli çakar ışıkların bulunduğu tespit edildi. Bu durum karşısında araç sürücüsü H.E.’ye 280 bin TL idari para cezası uygulandı ve aracın 1 ay süreyle trafikten men edilmesi kararına varıldı.

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