Haberler

Hatay’da Yeni Araç Yangın Çıkardı

HATAY’DA YANGIN OLAYI

Hatay’da, sürücüsünün sadece 20 gün önce satın aldığı Honda marka otomobil, seyir halindeyken alev alarak tamamen yanıp kullanılmaz hale geldi. Yangın, Antakya ilçesi Habibi Neccar sosyal tesisleri civarında gerçekleşti.

SEYİR HALİNDE MOTOR KISMINDA YANGIN ÇIKTI

Plakalı otomobilin motor kısmı, bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler içinde kaldı. Kısa zamanda büyüyen yangın, aracı tamamen sardı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücünün, aracını 20 gün önce satın aldığı bilgisi edinildi.

ÖNEMLİ

Haberler

M.S.B. Güler, R.F.B. Belousov ile görüştü

Bakan Güler, Rusya'nın Savunma Bakanı Belousov ile görüştü; İran-İsrail çatışmaları ve bölgesel güvenlik üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Haberler

TBMM Komisyonları Başkanları Belirlendi

TBMM Genel Kurulu, 28'inci Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde ihtisas komisyojnlarının yeni başkan ve üyelerini belirledi, çoğu komisyonda AK Parti milletvekilleri öne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.