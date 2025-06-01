Hatay’da Yeni Trafik Projeleri Başlıyor

ANTAKYA’DA TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ PROJELER

Hatay’ın Antakya ilçesinde meydana gelen asrın felaketi sonrası inşa edilen 5 köprülü kavşağın açılışı ile uzun yıllar boyunca trafik sorunlarının yaşanmaması hedefleniyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mega ulaşım ağını oluşturan toplam 6 projenin 2025 yılı sonuna kadar hizmete gireceğini belirtti. Kahramanmaraş merkezli depremin en fazla etkilediği illerden biri olan Hatay’da, birçok bina yıkılmış ve yollar hasar görmüştü. Felaketin ardından kentte hızlı bir şekilde inşa ve iyileştirme çalışmaları başladı ve bu süreç aralıksız sürüyor.

MEGA PROJELER HIZLA DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bölge için kritik önem taşıyan ve ulaşım sorununu çözmeye yönelik 6 projenin çalışmalarını sürdürüyor. Projeler arasında, Kuzeytepe mevkii köprülü kavşağı, Topboğazı 6. Bölge köprülü kavşağı, Topboğazı 7. Bölge köprülü kavşağı, Ekinci mevkii farklı seviyeli kavşak ve Gülderen TOKİ konutları bağlantı kavşağı ile Samandağ yolu deprem hasarları onarımı yer alıyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla kentin trafiğinin rahatlayacağı öngörülüyor.

VALİ MASATLI’DAN AÇIKLAMALAR

Vali Mustafa Masatlı, projeler hakkında yaptığı açıklamada, “Antakya ilçemizde inşa edilen TOKİ Afet Konutlarımıza ve kentsel dönüşüm projelerine ulaşımı sağlayacak bu projeler şehir trafiğine nefes aldıracak” dedi. Ayrıca, Gülderen TOKİ Bağlantı Kavşağı’nın kısa sürede tamamlanarak hizmete girdiğini ve Topboğazı- Antakya Devlet Yolu 6. Bölge Köprülü Kavşağı’nın bayram sonrası tamamlanacağını belirtti. Masatlı, bu projelerin bölgedeki trafik hacmini, güvenliğini ve konforunu artıracağına dair vurgularda bulundu.

HATAY HALKINA TEŞEKKÜR

Vali Masatlı, “Bu yeni, modern ve sağlam kavşakların, yolların aslında deprem öncesinde de şehrimizin ihtiyaç duyduğu hizmetler olduğunu unutmamak lazım” dedi. Ayrıca projelerin hayata geçmesinde katkı sağlayan Cumhurbaşkanı ve diğer ilgili bakanlıklar ile kamu kurumlarına teşekkür etti. Hataylıların ulaşım konusunda en iyi hizmete layık olduğunu vurgulayarak, çalışmaların devam edeceğini ifade etti.