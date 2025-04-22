Hatay’da Yıkımın Yargılanması Devam Ediyor

DEPREMDE YIKILAN REZİDANSA İLİŞKİN YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Hatay’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde Antis Yapı tarafından inşa edilen 15 katlı Rönesans Rezidans’ın yıkılması sonucu 269 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak devam eden davada, 3 tutuklu, 4 tutuksuz ve 1 firari toplamda 8 sanık yargılanıyor. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar olan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan ve Bülent Seküçoğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ayrıca, tutuksuz sanıklardan yapı denetim şirketinin yetkilisi A.K. da SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar, kontrol elemanı Ö.A, inşaat teknikeri İ.D, şantiye şefi B.M, müştekiler ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

MÜTEAHHİT SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada, sanıklardan müteahhit Coşkun, Rönesans Rezidans’ın inşaatında her şeyin doğru yapıldığını savundu. Kendisi ve eşinin sağlık sorunlarının olduğunu belirten Coşkun, “Bunlar göz önüne alınarak gerekse adli kontrol şartıyla tahliyemi istiyorum. Üzerime atılı suçlamalar malzeme kalite yetersizliğiyle ilgilidir. Mağdurum ve suçsuzum.” dedi. Diğer sanıklardan Seküçoğlu, proje denetçisi olduğunu ve rezidansın yapım aşamasında görev almadığını ileri sürdü. Eraslan ise yaşının, tutukluluk süresinin ve rahatsızlıklarının dikkate alınarak tahliye edilmesini talep etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Duruşmada söz alan müşteki Meryem Bıyıksız, 3 çocuğunu kaybettiğini belirterek, “Bize ‘9-10 büyüklüğündeki depreme dayanıklı’ diye evleri sattılar. Aileleri rahat etsin diye çocuklarımı öldürdüler. 3 evladımı hademelik yaparak okuttum, onlar malzemeden çalarak çocuklarını okuttular.” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden istenen yeni bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi. Ayrıca, sanıklardan Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve ortağı olan firari Hüseyin Yalçın Coşkun’un yakalanmasına yönelik kararın devamına da hükmedildi.

269 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay’daki 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde yıkılan rezidansın enkazında, Süper Lig takımı Atakaş Hatayspor’un futbolcusu Christian Atsu, A Milli Erkek Hentbol Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya’nın da aralarında bulunduğu 269 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Devrim Öztürk’ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin cenazelerine enkazda ulaşılamamıştı. Bu olaylarla ilgili 8 sanık hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.