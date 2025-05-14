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Hatay’da Zanlı Gözaltına Alındı

HATAY’DA KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Boşanma sürecindeki eşinin iki kardeşinden birini bıçakla öldüren ve diğerini yaralayan zanlı, Hatay’da yakalandı. Olay, 12 Mayıs’ta Merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. A.Y. ve kardeşi M.E.Y, işlettikleri markette bir tartışma sonucunda bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNE ACİL SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaralılardan A.Y, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı araştırmada, zanlının A.Y. ve M.E.Y’nin eniştesi A.S. olduğunu tespit etti. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen A.S, Reyhanlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı üzerindeki işlemler ise devam ediyor.

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