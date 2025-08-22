Hatay’daki Aile, Yeni Yuvalarını Seviyor

HENÜZ YENİ YUVALARINA TAŞINDILAR

Hatay’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde evleri büyük hasar gören Gültekin ve Gökşen Güneş çifti, koruyucu aile olarak baktıkları 4 çocuklarıyla birlikte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen yeni konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Deprem sırasında Antakya’nın Altınçay Mahallesi’ndeki 12 katlı binanın 3. katındaki evlerinde bulunan aile, ağır hasar gören evden sağ kurtuldu. İlk olarak Kayseri’ye giden aile, daha sonra Hatay’a geri dönerek konteynerde yaşamaya başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca biyolojik çocukları Aziz Tekin (10) ve Göktuğ (7) ile koruma aileliklerini üstlendikleri H.Ü. (15) ve A.K. (12) isimli çocuklarla birlikte konteynerde kalan aile, TOKİ’den gelen müjdeyle büyük sevinç yaşadı.

YENİ EVLERİNDEKİ MUTLULUKLARI

TOKİ tarafından Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde inşa edilen evlerine kavuşan aile, yeni yaşam alanlarında gerçekten mutluluk yaşıyor. 39 yaşındaki baba Gültekin, annesinin terk etmesi üzerine yetiştirme yurtlarında büyüdüğünü ifade etti. Eşiyle nişanlıyken koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirten Güneş, “Düğünden sonra eşim ‘Hadi başvuralım’ dedi ve sürecimiz başladı. Böylelikle 4 erkek çocuğumuz oldu. Çok şükür çok uslu, annelerine yardım eden çocuklarımız var,” diye aktardı. Gültekin, 6 Şubat gecesinde eşiyle, 4 çocuğuyla ve misafir edilen kayınvalidesi ile kayınbabasıyla dışarı çıkmayı başardıklarını ifade etti.

KONTEYNERDEN YENİ YUVALARINA GEÇİŞ

Konteynerde yaşamaktan sonra yeni evlerine taşınmanın kendilerine büyük mutluluk kattığını dile getiren baba Güneş, “Evin içinde dolaşmayı, uzanıp televizyon izlemeyi, çocuklarla rahat zaman geçirmeyi özlemişim,” diyerek hissiyatını paylaştı. Çocuklarının konteynerde ranzada kalırken sıkıştığını belirten Güneş, şimdi geniş odalarda yaşamalarının onları mutlu ettiğini belirterek, “Evde keyifli zaman geçiriyor, film izliyor, oyunlar oynuyoruz,” dedi. Kendi çocukluğuna atıfta bulunarak, sevgi eksikliğinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırladı.

ÇOCUKLAR ARASINDAKİ EŞİTLİK

Anne Gökşen Güneş, çocukları arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını vurgulayarak, deprem sonrasındaki süreçte çocuklarının kendilerini yormadığını ifade etti. Yeni evlerinin konteynerden sonra kendilerine ilaç gibi geldiğini belirten Güneş, “Artık misafir ağırlayabiliyoruz bu çok büyük bir lüks,” diyerek yeni yaşam alanlarının sağladığı avantajları dile getirdi. Gökşen, çocuklarının sağlıklı bireyler olmasını istediğini ifade ederken, gelecekte kendi çocuklarının da kurumda kalan çocuklara koruyucu aile olma ihtimalinin olduğunu belirtti.