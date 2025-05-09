Hatay’daki Cami Ve Mescit Açıldı

RESTORASYONU TAMAMLANAN CAMİLERİN AÇILIŞI YAPILDI

HATAY’da 6 Şubat depremlerinde zarar gören 5 cami ve 1 mescit, restorasyonların ardından yeniden ibadete açıldı. Antakya’da restorasyonları tamamlanan Caferiye Mescidi, Şeyh Muhammed Camii, Hedbeli Camii, Şekercik Camii ve Samandağ’daki Terzi Mehmet Camii ile Ebul Fütuh Camii için toplu bir açılış töreni düzenlendi.

VALİ MASATLI TACİZ EDİLEN TARİHİ YAPILAR HAKKINDA DEĞERLENDİRME YAPTI

Açılış sonrası açıklama yapan Vali Mustafa Masatlı, “Depremde özellikle tarihi yapılarımızda ciddi hasar oluştu. 6 Şubat itibarıyla Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde ve riyasetinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar operasyonu başlatıldı. Bu operasyonun bir ayağı da zarar gören kültürel değerlerimizin ayağa kaldırılmasıydı. Bu noktada da Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan 84 farklı eserde ciddi derecede hasarlar oluştu. Bu eserlerin yeniden ihya ve inşa edilerek aslında uygun bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulması noktasında da çalışmalarımız başladı. Çalışmalar kapsamında bugün de restorasyonu tamamlanan 5 cami ve 1 mescidin açılışını yaptık. Bütün tarihi eserlerin yeniden ihya ve inşasında yıl sonuna kadar önemli ölçüde ilerleme sağlayacağız” dedi.