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Hatay’daki Orman Yangını Kontrol Altında

HATAY’DA YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE

Hatay’da ormanlık alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Belen ilçesi Şenbük Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alanda başlamıştı.

ALEVLERİN KONTROL ALTINA ALINMASI İÇİN GÖREVE ÇIKAN EKİPLER

Alevlerin meydana gelmesi ile birlikte, bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle ekipler, etkili bir şekilde havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

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