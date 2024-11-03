“Hatay’daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor”

YANGIN SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi’nde, sabah saat 11.40 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle bir yangın başladı. İhbarın yapılmasının hemen ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirildi.

YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle Harlısu Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarına sıçradı. Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’ten müdahale amaçlı ekiplere ve araçlara destek geldi. Yangının üzerinden 8 saat geçtikten sonra ekipler, gece karanlığında yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor.

VALİ’DEN AÇIKLAMALAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangın bölgesini ziyaret ederek durumu yerinde inceledi. Ekiplerden bilgi alan Vali Masatlı, yangının Kozaklı Mahallesi’nde saat 11.40 sularında başladığını belirtti. Yangının yayıldığı Harlısu Mahallesi’nde müdahale çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Masatlı, “Yangın muhtemelen elektrik direğinden kaynaklı başladı. Meteoroloji, rüzgarın şiddetli olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Bunun üzerine yangın, önce Kozaklı Mahallesi’ne oradan da Harlısu Mahallesi’ne sıçradı. Kozaklı Mahallesi’nde yangın kontrol altına alındı, Harlısu’da ise ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Şu an itibarıyla 153 araç ve 523 kişilik ekiple yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Rüzgarın şiddetinin azalmasıyla durumu kontrol edebiliriz.” dedi.

EVLERDE ZARAR VAR

Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı itfaiye ekipleri ile diğer kamu kurumları, yangın bölgesine tüm araçlarıyla sevk edildi. Vali Masatlı, can kaybı yaşanmadığını ve sadece Harlısu Mahallesi’nde 4 evin kısmen yangından etkilendiğini, 2 ahırda da hasar meydana geldiğini ifade etti. “Bu zararların bu ölçüde kalacağını düşünüyoruz.” diye ekledi.