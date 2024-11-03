“Hatay’daki Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor”

HATAY’DA YANGIN ÇIKTI

Hatay’ın Arsuz ilçesindeki Kozaklı Mahallesi’nde sabah saat 11.40 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangın haberinin alınmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözlerle hemen bölgeye yönlendirildi.

KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevler Harlısu Mahallesi’ne ulaştı. Yangına destek amacıyla Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’ten araç ve personel gönderildi. Yangının üzerinden 8 saat geçmesine rağmen ekiplerin gece karanlığında müdahalesi devam ediyor.

VALİ’DEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerden aldığı bilgi doğrultusunda, yangının Kozaklı Mahallesi’nde 11.40 sıralarında başladığını kaydetti. Harlısu Mahallesi’nde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Masatlı, “Yangın muhtemelen elektrik direğinden kaynaklı başladı. Meteoroloji de rüzgarın şiddetli olacağını bildirmişti. Kozaklı Mahallesi’nde yangın kontrol altına alındı ancak Harlısu’da müdahale sürüyor. 153 araç ve 523 personel yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Rüzgarın da şiddetinin azalmasıyla yangını kontrol altına almayı umuyoruz.” dedi.

EVLER KISMEN ZARAR GÖRDÜ

Masatlı, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleriyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarının bölgeye sevk edildiğini vurguladı. Şu ana kadar can kaybı olmadığını dile getiren Masatlı, “H sadece Harlısu Mahallesi’nde 4 evimiz kısmen yangından etkilendi, 2 ahırımızda da zarar oluştu. Bu zararların bu ölçüde kalacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.