Hatay’daki Otomobil Yangını Kontrol Altına Alındı

OTOMOBİLDEN YANGIN ÇIKTI
Hatay’da park halindeki bir otomobil yangın çıktı ve alevler çevreye yayılmadan söndürüldü. Yangın, Defne ilçesindeki Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Park halinde bulunan Mercedes Benz marka aracın alevler içinde kaldığı bildirildi.
İTFAİYE EKİBİ MÜDAHELE ETTİ
Yangının fark edilmesiyle birlikte hemen itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı ve çevredeki alanın zarar görmesi engellendi. Olay sonrası gerçekleştirilen soğutma çalışmasında aracın hasar gördüğü belirlendi.