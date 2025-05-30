Hatay’daki Yangın İtfaiye Ekiplerince Kontrol Altında

TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Hatay’da meydana gelen yangın, bir tekstil fabrikasını alevlere teslim etti. İtfaiye ekipleri, işçilerin mesai bitiminde çıkan yangına müdahale ediyor.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın, Defne ilçesinin Ballıöz Mahallesi’nde bulunan fabrikada patlak verdi. Kısa süre içinde alevlerin fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Ekipler, alevlerle etkin bir şekilde mücadele ediyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, müdahale devam ediyor. Yangının, mesai bitiminde çıkması ise olası bir felaketi önlemiş oldu. Olay anı, havadan dron ile görüntülendi.