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Hatay’daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ KAYNAĞI VE MÜDAHALELER

Hatay’daki ormanlık alanda meydana gelen yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın, Belen ilçesine bağlı Şenbük Mahallesi’nde ormanlık bir alanda patlak verdi. Alevlerin görülmesiyle birlikte, bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri hızla sevk edildi.

ACİL MÜDAHALE VE SONUÇLAR

Kısa bir süre içinde büyüyen yangına ekipler, sistematik bir şekilde havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yapılan bu müdahale ile yangın kontrol altına alındı ve daha fazla alevin yayılması engellendi.

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