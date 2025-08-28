Hatay’daki Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

HATAY’DA YANGIN MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Hatay’daki ormanlık alanda meydana gelen yangına yönelik müdahaleler sürmekte. Yangın, Antakya ilçesinin Habibi Neccar Dağı mevkiinde patlak verdi. Ormanlık alandan hızla yükselen alevler, kısa süre içerisinde dikkat çekti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının tespit edilmesiyle beraber, bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, meydana gelen yangına hem karadan hem de havadan müdahale etmeye başladı. Yangına yönelik çalışmalar devam ediyor.