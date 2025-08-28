Haberler

Hatay’daki Yangına Ekipler Müdahale Ediyor

HATAY’DA YANGIN MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR

Hatay’daki ormanlık alanda meydana gelen yangına yönelik müdahaleler sürmekte. Yangın, Antakya ilçesinin Habibi Neccar Dağı mevkiinde patlak verdi. Ormanlık alandan hızla yükselen alevler, kısa süre içerisinde dikkat çekti.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının tespit edilmesiyle beraber, bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, meydana gelen yangına hem karadan hem de havadan müdahale etmeye başladı. Yangına yönelik çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da trafik kazasında 4 yaralı

Çarşamba ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında bir çocuk dahil dört kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Haberler

Bursa Valiliği, Yangınla Mücadelede Devam Ediyor

Bursa Valiliği, Yenişehir'deki orman yangınına 5 helikopter, 4 uçak ve 718 personelin katıldığı bir müdahale gerçekleştirdiğini bildirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.