Hatay’daki Yangında 10 Milyon TL Zarar

HATAY’DA YANGINLA KAYBEDİLEN DEPOLAR

Hatay’da meydana gelen yangında, Atilla Çiçekli’ye ait tekstil deposundaki ürünler ve makineler yanarak kullanılmaz hale geldi. Deprem nedeniyle yıkılan iş yerlerinden kurtardığı tekstil ürünlerini ve makinelerini kaybeden Çiçekli, yaklaşık 10 milyon TL’lik zarar yaşadığını belirtti. Yangın, Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’ndeki tekstil deposunda bilinmeyen bir sebeple ortaya çıktı ve hızla yayılarak depo içindeki her şeyi tahrip etti.

İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ

Alevler, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevredeki ahırlara sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak, depo içindeki tekstil ürünleri ve makineler yangından olumsuz etkilendi. Çiçekli, deprem nedeniyle iş yerinin yıkılmasının ardından burayı depo olarak kullandığını, ancak yangın nedeniyle büyük bir kayıp yaşadığını ifade etti.

10 MİLYON TL’LİK ZARAR

Atilla Çiçekli, “Depremde iş yerlerinden kurtarabildiğimiz ürünleri buraya depoya koyduk ama maalesef hepsi yandı” dedi. Tekstil deposundaki yangının elektrik tesisatından kaynaklandığını öne süren Çiçekli, “Ben iç çamaşırı imalatı yapıyorum. Lastik, kumaş ve iç çamaşırı gibi ürünlerin hepsi depoda bulunuyordu. Bu olayda, ilahi takdir var ama maddi ve manevi olarak çok zor durumdayız. Yangın sonucunda yaklaşık 10 milyon TL zararımız var” şeklinde konuştu.