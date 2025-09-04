Hatay Dörtyol’da 3 Suçlu Yakalandı

SUÇLARINDAN DOLAYI YAKALANDILAR

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı adli makamlarca hapis cezası almış 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, aranan şahısların yakalanması hedeflendi ve başarılı sonuçlar elde edildi.

ŞAHISLARIN SUÇ GEÇMİŞİ

Dörtyol ilçesinde kasten yaralama suçundan dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Y., ile sahil bölgesinde silahla yağma suçundan aranan M.A.K. ile hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.K. adlı şahıslar, yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Adli mercilere çıkarılan bu şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tür çalışmalar, bölgedeki suç oranının azaltılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.