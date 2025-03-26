Hatay Dörtyol’da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

DÖRTYOL İLÇESİNDE HIRSIZLIK SUÇUNDAN YAKALAMA

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde işlenen bir hırsızlık suçu dolayısıyla bir kişi tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında Dörtyol ilçesinde hırsızlıktan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan G.Ç.’yi tespit etti ve gözaltına aldı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK

Gözaltı işlemlerinin ardından G.Ç. adli mercilere sevk edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şahıs tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bu gelişme, bölgede güvenliğin artırılması adına önemli bir adım oluşturuyor.