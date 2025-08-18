Hatay Havalimanı’nda Uçuşlar 1 Eylül Başlayacak

UÇUŞLAR 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Asrın felaketinde zarara uğrayan Hatay Havalimanı’ndaki onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay süreyle durdurulan uçuşlar, 1 Eylül itibarıyla yeniden başlatılacak. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremin ardından ilk yurt dışı uçuşun Kıbrıs Ercan Havalimanı’na olacağını ve haftalık uçuş sayısının 21’den 49’a yükseleceğini ifade etti. Hatay’da depremle birlikte meydana gelen zararın izleri hızla siliniyor.

ONARIM ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Hatay Havalimanı’nda, meydana gelen hasar sonrası kısa sürede onarım çalışmaları başlamış ve havalimanı yeniden uçuşlara açılmıştı. Havalimanındaki PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi Projesi kapsamında uçuşlara 1 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında ara verilmişti. Vali Masatlı, havalimanındaki çalışmaları yerinde değerlendirerek, havalimanının deprem sonrası hasar aldığını ve gerçekleştiren çalışmalarla hizmetin maksimum kapasitede verildiğini söyledi. Vali Masatlı, “Literatüre görüntü değiştiren deprem ifadesini getiren asırların felaketi 6 Şubat havalimanımıza da ciddi ölçüde zarar vermiştir. Ekiplerimizin özverili ve koordineli çalışmaları sayesinde aldığı hasara rağmen maksimum düzeyde hizmet vermeye devam etmiştir” dedi.

HAFTALIK SEFER SAYISI ARTACAK

1 Eylül itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak olan Hatay Havalimanı’nda haftalık uçuş sayısının 21’den 49’a çıkarılması hedefleniyor. Vali Masatlı, “Malumlarınız üzere; 1. Etap işlerinin ivedilikle tamamlanmasının ardından, havalimanımızı daha yüksek kapasitede hizmet vermesi adına 1 Ağustos 2025 – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında uçuşlara kapatmıştık. Geldiğimiz noktada ekiplerimizin yoğun çalışmalarıyla, 1 Eylül 2025 itibarıyla Hatay Havalimanımızı tekrar uçuşlara açıyoruz” şeklinde konuştu. Yeni yardımcı pist, bağlantı taksi yolu, yeni apron ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanacak.

KAPASİTE ARTIRILACAK, YENİ HAT SEFERLERİ BAŞLAYACAK

Hatay Havalimanı’nda yapılan yenilikler ile birlikte önemli bir kapasite artışı sağlanacak. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa Havalimanı seferlerine ek olarak, Kıbrıs Ercan Havalimanı’na ilk kez dış hatlar seferi başlatılacak. Vali Masatlı, “Tüm bu çalışmalar sayesinde Havalimanımızın kapasite artışı ve hizmet kalitesi, Hataylı hemşehrilerimize yakışacak şekilde yükseltilecektir. Hatay’ın layık olduğu gibi dünyada bir marka şehir olması adına bir seferberlik ruhuyla çalışacağız” diyerek açıklamalarını tamamladı.