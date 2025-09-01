Hatay Havalimanı’nda Uçuşlar Başladı

BÜYÜK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde zarar gören Hatay Havalimanı’nda 1’inci etap çalışmalarının bittiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun faaliyete alındığını söyledi.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Tamamlanan çalışmalar sonucunda Hatay Havalimanı’nın yeniden uçuşlara açıldığını belirten Uraloğlu, “ilk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi.” ifadelerini kullandı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bakan, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık.” dedi.

UÇUŞ SAYILARI ARTTI

Bakan Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle birlikte tarifeli uçuş sayılarının da yükseldiğini ifade ederek, “Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21’den 52’ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.