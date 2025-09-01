Hatay Havalimanı’nda Uçuşlar Yeniden Başladı

HATAY HAVALİMANI’NDA İLK AŞAMA TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’ndaki 1’inci etap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun hizmete girdiğini belirtti.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uraloğlu, tamamlanan çalışmalar sonucunda Hatay Havalimanı’nın yeniden uçuşlara açıldığını açıkladı. “İlk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi.” ifadeleriyle süreç hakkında bilgi verdi. Ayrıca, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık.” şeklinde detaylandırdı.

HAFTALIK UÇUŞ SAYISI ARTIRILDI

Bakan Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuşların da artığını belirtti. Haftalık tarifeli sefer sayısının 21’den 52’ye yükseldiğini ve böylece 2,5 katına çıktığını ifade etti. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Esenboğa uçuşlarına, deprem sonrası ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşlarının da eklendiğinin altını çizdi. Uraloğlu, ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmaları ile ilgili sürecin devam ettiğini de vurguladı.