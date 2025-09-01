Hatay Havalimanı’nda Uçuşlar Yeniden Başladı

HATAY HAVALİMANI’NDA İLK ETAP TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonucunda zarar gören Hatay Havalimanı’ndaki birinci etap çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apron hizmete girdi.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Bakan Uraloğlu, tamamlanan çalışmalar sonrası Hatay Havalimanı’nın tekrar uçuşlara açıldığını belirtti. “İlk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi.” diyerek, önemli bir gelişmeyi duyurdu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Ayrıca yeni apronun 10 uçak park pozisyonunun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolu, regülatör binası ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını tamamladık.” şeklinde bilgi verdi.

SEFER SAYILARI ARTIRILDI

Bakan Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle beraber tarifeli uçuş sayılarının da önemli ölçüde arttığını duyurdu. “Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21’den 52’ye yükselterek 2,5 katına çıkardık.” ifadelerini kullanarak, bunun önemine dikkati çekti. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarının deprem sonrası ilk defa gerçekleştirileceğini belirten Uraloğlu, İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı’nın da seferlere eklendiğini açıkladı. Ayrıca, ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da devam ettiğini ifade etti.