Hatay Havalimanı’nda Uçuşlar Yeniden Başladı

HATAY HAVALİMANI’NDA İLK ETAP ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı’ndaki 1’inci etap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun faaliyete geçtiğini açıkladı.

İLK SEFER GERÇEKLEŞTİ

Uraloğlu, tamamlanan çalışmaların ardından Hatay Havalimanı’nın uçuşlara yeniden açıldığını ifade ederek, “İlk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi.” dedi. Çalışmalar hakkında daha fazla bilgi veren Uraloğlu, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin de inşa çalışmalarını tamamladık.” şeklinde açıklama yaptı.

HAFTALIK SEFER SAYISI ARTTI

Bakan Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının arttığını belirterek, “Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21’den 52’ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.