Hatay’ın Altınözü’nde Kanlı Olay

İNTİHAR OLAYI HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, bir kişi kızıyla yaşadığı tartışma sonrasında pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirdi. Baba H. İşçimen (49), tartıştığı kızı İrem İşçimen (12) ve eşi F. İşçimen (45) ile henüz bilinmeyen bir nedenle gerginliğe girdi. Tartışmanın büyümesiyle H. İşçimen, kızı ve eşine pompalı tüfekle ateş ediyor.

KURBANLARIN DURUMU

Silah seslerini duyan komşular, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yaptıkları incelemelerde küçük yaşta olan İrem İşçimen’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan F. İşçimen ise ambulansla Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Jandarma ekipleri, olaya karışan H. İşçimen’i gözaltına alarak soruşturma başlattı.