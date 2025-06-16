Hatay’ın Asi Nehri’nde ıslah çalışmaları başladı

ISLAH ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nden doğup Suriye toprakları üzerinden Hatay’ın Samandağ ilçesinden Akdeniz’e ulaşan Asi Nehri’nde 4 etap şeklinde ıslah çalışmaları başladı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bu çalışmaları yerinde inceledi ve AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023’teki depremlerin ardından kenti her yönüyle yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir gayret içindeki olduklarını belirtti. Masatlı, afet sonrası konutlar, iş yerleri, okullar, hastaneler, tarihi yapılar, altyapı ve insanları en iyi koşullarda yaşatacak her türlü adımı atacaklarını ifade etti. “Eskisinden daha sağlam zeminlerde, güzel, güçlü ve estetik bir şehir inşa etmeliyiz. Kısacası Hatay’a, Hataylı hemşehrilerime yakışacak şekilde ayağa kalkıyoruz,” dedi.

MEGA PROJELER İLERLİYOR

Masatlı, depremler öncesinde kentin ihtiyaç duyduğu mega projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini de vurguladı. Belen-Topboğazı otoyol tüneli ve Anadolu’nun en büyük atık su tünelindeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü aktaran Masatlı, havalimanındaki mevcut pistin onarıldığını ve yeni pistin inşa edildiğini açıkladı. Asi Nehri’nin ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Masatlı, “Türkiye’de olmayıp, döküldüğü yer Türkiye’de olan tek nehir, Asi Nehri’dir. Tüm bu yönüyle Asi Nehri Hatay’ımız ve ülkemiz açısından önem taşımaktadır,” şeklinde konuştu.

TAŞKIN RİSKLERİNİN ORTADAN KALDIRILMASI HEDEFİ

Masatlı, Asi Nehri’nin 4 etapta ıslah edilmesinin planlandığını ve çalışmalara başladıklarını belirterek, “Kış ve ilkbahar aylarında meydana gelen yağışlardan oluşan taşkın ve seller Hatay’ımıza zarar vermektedir. 6 Şubat depremlerinde meydana gelen kıyı heyelanlarından kaynaklı zararlar da oldu,” dedi. Nehrin toplam uzunluğunun 88 kilometre olduğunu hatırlatan Masatlı, “Dünyanın en büyük iyileştirme operasyonu kapsamında tüm bu taşkın risklerini ortadan kaldırmak için 500-1000 yılı hedefleyerek Asi Nehri’nde 8 bin 170 metre çift taraflı ıslah çalışması yapıyoruz. Bu, taşkın zararlarının önlenmesi ve kentin estetik görünümü için gerekli,” diye ekledi.

KÖPRÜLERİN GÜVENLİĞİ ARTIRILACAK

Vali Masatlı, ana kol üzerinde, depremler nedeniyle hasar alan 4 köprünün güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması için güçlendirileceğini açıkladı. Ayrıca, Köprübaşı mevkisindeki Ata Köprüsü’nün tarihi siluetine uygun hale getirileceği bilgisini verdi. Masatlı, “Şu an itibarıyla toplamda 12 bin 320 metre taşkın koruma duvarları inşa edilecektir. Olası bir debi yükselişinde şehir merkezine zarar gelmemesi sağlanacaktır,” şeklinde konuştu. Altyapı işlerinin tamamlanmasının ardından şehir merkezini kapsayan peyzaj ve çevre düzenlemelerinin Emlak Konut İdareleri tarafından yapılacağını belirtti.

Masatlı, bu projenin kente çok yakışacağını ve Hatay’ı dünya şehri olma yolunda her yönüyle ayağa kaldırana kadar bir seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.