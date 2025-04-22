Hatay’ın Defne’sinde Kamyon Uçuruma Düştü

OLAYIN GEÇMİŞİ VE KAZA ANI

Hatay’ın Defne ilçesinde freni patlayan bir hafriyat kamyonu, uçurumdan düşerek bir güvenlik kulübesinin üzerine gitti. Bu kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Olay, Defne ilçesinde bulunan Harbiye şelalesi yakınlarında gerçekleşti. H.Y. tarafından kullanılan 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonunun freni patladı ve yol kenarındaki seramik iş yerine çarptı. Ardından kamyon, uçurumdan aşağıya yuvarlanarak güvenlik kulübesini parçaladı.

KAZADAN SONRAKİ DURUM

Kazanın hemen ardından, sürücüyle kulübede bulunan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Ancak güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN AÇIKLAMALARI

Kazanın olduğu sırada personellerin çalıştığını belirten Ayhan Karasu, “Ağır tonajlı bir aracın freni patladığında duramayarak iş yerimizde düştü ve aşağıya yuvarlandı. Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiğini öğrendik. Kaza sırasında personellerim sevkiyat için çalışıyordu ve kamyon yarım metre yakın geçseydi, benim 3 veya 4 personelim aracın altında kalacaktı. Seramikler kırıldı ama personellerimize bir şey olmaması bizim tek tesellimiz oldu” dedi.

POLİS İNCELİKLERİ ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri, meydana gelen bu feci kaza ile ilgili olarak detaylı bir soruşturma yürütüyor. Kazanın nedenlerinin belirlenmesi ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması bekleniyor.