Hatay’ın Kültürel İyileşmesi İçin Müzikal

TAHTA BAVUL MÜZİKALİ HATAY’DA GÖSTERİLDİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler sonrasında Hatay’ın toplumsal ve kültürel iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan “Tahta Bavul” müzikali, izleyicilerle buluştu. Emekli müzik öğretmeni Gökhan Güçlü’nün 40 yıllık meslek hayatından ilham alınarak oluşturulan bu müzikal, Kültür Sanat Çarşısı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

ÖĞRETMENLERDEN OLUŞAN KADRO VE GÜZEL EZGİLER

50 kişilik öğretmen kadrosuyla hazırlanan müzikalde, çeşitli yörelere ait ezgiler sergilendi ve “Uzun İnce Bir Yoldayım”, “Hatıran Yeter” gibi eserler seslendirildi. Koronun söylediği şarkı ve türkülere, izleyiciler de zaman zaman eşlik etti.

Etkinliğin sonunda konuşma yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat’taki depremlerin ardından şehrin fiziki ve ruhsal olarak yeniden toparlanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bu bağlamda 164 okulun hizmet vermeye başladığını, 90 okulun ise inşaat aşamasında olduğunu belirten Masatlı, “Bir yandan okullar, hastaneler ve altyapı yatırımlarını tamamlıyor, diğer yandan kültürel projelerle insanımızın ruhuna dokunuyoruz.” dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ’NDEN TEŞEKKÜR

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, 6 ay süren çalışmaların ardından izleyiciyle buluştuklarını dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.