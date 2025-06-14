Hatay İskenderun’da Jandarma’nın Kutlaması Yapıldı

İSKENDERUN’DA JANDARMA KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen tanıtım etkinliği ile kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kutlamalar çerçevesinde, ilçedeki bir alışveriş merkezinde jandarmanın tüm birimlerinde kullanılan farklı teknolojik araç, gereçler ve silahlar sergilendi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE UYGULAMASI TANITILDI

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla geliştirilmiş Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulamasını tanıttı. Etkinlik sırasında ekipler, uygulamayı indirmek isteyen bazı kadınlara yardımlarını sundu.

Kutlama programına İskenderun Deniz Üs Komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı.