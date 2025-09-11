Haberler

Hatay Müdürü, Bursa Müdürü Oldu

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DEĞİŞİMİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile birlikte Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa İl Emniyet Müdürü görevine atanıyor. Bu süreçte Bursa İl Emniyet Müdürü olarak görevini sürdüren Sabit Akın Zaimoğlu ise Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanıyor. Böylece, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevine yeni biri girmesi bekleniyor.

ATAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

Kadir Gökçe’nin Bursa İl Emniyet Müdürü olarak atanması, bölgedeki güvenlik yönetimini etkileyen önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Sabit Akın Zaimoğlu’nun Antalya’ya geçişi, emniyet teşkilatındaki görev dağılımında yeni bir yönlendirme sağlıyor. Bu atamalar, emniyet müdürlüklerinin işleyişi için stratejik öneme sahip.

ÖNEMLİ

Haberler

İnegöl’de Araç Kazası Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araç, cip ile çarpışarak takla attı. Kazada yaralanan olmadı, sürücüler ayakta tedavi olmayı tercih etti.
Haberler

İnegöl’de Ahşap Keleş Panik Yarattı

İnegöl'de yapılan bir ihbar sonrası polis, bir araçta bulunan ahşap keleş silahın oyuncak olduğunu belirledi. Olay güvenlik güçlerini rahatlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.