Hatay Müzesi’nde Eserler Onarılıyor

DEPREMLERİN ZARAR VERDİĞİ ESERLER ONARILIYOR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremler sırasında Hatay Müzesi’ne zarar veren cam ve seramik eserlerin onarımına, Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda uzman ekipler tarafından devam ediliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde, Hatay Müzesi’nde hasar gören 205 cam ve seramik eser parçaları, Erzurum laboratuvarına gönderildi. Hatay’dan özenle paketlenen bu eserler, Erzurum’daki laboratuvara ulaştıktan sonra uzman görevliler tarafından titizlikle tasnif ediliyor.

UZMAN EKİP PARÇALARI TOPLAYOR

Rabia Genç, Muhammet Kırmaç, Erol Usman, Mete Efe Candar ve Ömür İmamoğlu’ndan oluşan uzman ekip, kaybolan parçaları bulmak için büyük bir titizlikle çalışıyor. Görevliler, özellikle küçük parçalara ayrılan cam eserleri dikkatle ayırıyor ve eksik parçaları tamamlamak için çaba sarf ediyor. Ayrıca, depremde zarar gören seramik eserlerin onarım süreci de aynı özenle yürütülüyor. Yüzlerce kırık parçadan seramiklere ait olanlar titizlikle bir araya getiriliyor.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI

Erzurum Restorasyon Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda restorasyon uzmanı ve sanat tarihçisi olarak görev yapan Rabia Genç, şunları belirtiyor: “Hatay’da yaşanan büyük deprem sonrası zarar gören eserler, genel müdürlüğümüzün talimatıyla Türkiye’deki laboratuvarlara gönderildi. Bizim grubumuzda 205 adet seramik ve cam eser bulunuyor. Şu an bu eserlerin yapıştırma ve onarım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Hatay’dan tasnif edilerek gelen eserlerin kırık parçalarını bulup onları yeniden eski haline kavuşturuyoruz. Hatay’ın köklü kültür geçmişi itibarıyla çalıştığımız eserler son derece kıymetli. Onları tekrar müzelerimize kazandırmak için uğraşıyoruz.”