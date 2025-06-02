Hatay, Payas’ta Ruhsatsız Tabanca Bulundu

POLİS OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Hatay’ın Payas ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu iki kişinin üzerinde ruhsatsız silah ve bıçak bulundu. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayişi sağlamak amacıyla operasyonlarına kesintisiz devam ediyor.

Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde asayiş ekipleri, durumu şüpheli buldukları R.A. ve Ş.K.’yi durdurdu. Yapılan üst arama sonucunda, bu şahısların üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

GÖZALTI İŞLEMİ YAPILDI

Olayla ilgili olarak iki şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. Bu durum, asayiş operasyonlarının etkinliğini gösteriyor ve güvenlik güçlerinin kararlı tutumunu ortaya koyuyor.