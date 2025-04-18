Hatay Spor 3-2 Kayıp Yaşadı

HATAY SPOR – KONYA SPOR MAÇI ANALİZİ

Hatayspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında Konya Spor’a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından, Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ve Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar maç hakkında düşüncelerini paylaştı.

MURAT ŞAHİN’DEN AÇIKLAMALAR

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Murat Şahin, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hatayspor’un eski futbolcusu Aaron Boupendza’yı anarak başsağlığı diledi. Şahin, karşılaşmanın ilk yarısının kendileri açısından olumlu geçtiğini belirtirken, “Aslında ilk yarıda 2-1 önde iken üzüldüğüm bir maçtı. Çünkü gerçekten ilk yarı çok iyi bir oyun sergilediğimiz bir karşılaşmaydı. Ancak ikinci yarıda yaşadığımız sakatlıklar ve cezalardan ötürü oyuna müdahalelerimiz tam anlamıyla yerine oturmadı” dedi. Maçın son bölümünde kaçırdıkları fırsatların önemine de değinen Şahin, “Son saniyelerdeki pozisyonumuz büyük olaylar yaratabilecek bir fırsattı. Yine de Konyaspor’a biraz daha arzulu oyunları nedeniyle tebriklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı. “Önümüzde 6 maç var ve artık sezon planlamasını yapmaya başlamalıyız” şeklinde konuştu.

RECEP UÇAR’DAN ÖVGÜLER

Konyaspor’un Teknik Direktörü Recep Uçar, açıklamalarına Aaron Boupendza’ya başsağlığı dileyerek başladı. Uçar, ligin son bölümüne girildiğini vurgulayarak, “Maçta yüksek enerji ve motivasyon ile hazırlandık. Hatayspor’un mevcut durumu ile oyuncu kalitesi arasında büyük bir fark var” dedi. İlk yarının takımı açısından zor geçtiğini kabul eden Uçar, “İlk yarı en kötü performanslarımızdan biriydi, ama ikinci yarıya değişikliklerle daha iyi başladık. Son dakikada attığımız gol ile maçı kazandığımız için mutluyum” dedi. Uçar, önlerindeki Galatasaray maçı için de taraftarlardan destek beklediklerini vurguladı. “Kupada finale çıkmak istiyoruz” dedi.