Hatay Valiliği Ve DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Projesi

DEPREM ENKAZI GERI DÖNÜŞÜMü VE YAT LİMANI PROJELERİ İMZALANDI

Hatay Valiliği ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı arasında önemli projelerin imza töreni gerçekleşti. Bu tören, Hatay Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Mustafa Masatlı’nın katılımıyla düzenlendi. İmza töreninde, Kamberli Deprem Enkazı Geri Dönüşüm Tesisi’nin kurulumu, Hatay Sörf Merkezi’nin donatımı ve Madenli Yat Limanı ile Su Sporları Tesisi’nin kapasite ve turizm çeşitliliğini geliştirme projeleri hayata geçirildi.

PROJELER HATAY’IN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Vali Masatlı, tören esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘Projelerin 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Hatay’a hayırlı olmasını diledi.’ dedi. Ayrıca, projelerin bütçesinin 142 milyon lirayı aştığını vurguladı. Masatlı, ‘Depremin ilk gününden beri söz verdiğimiz gibi Hatay’ımızda sadece depremlerin yaralarını sarmakla kalmayacağız. Hatay’ımızı hak ettiği gibi dünyada bir marka şehir olması yönünde geliştirmeye devam edeceğiz.’ şeklinde konuştu. İmza töreniyle gerçekleştirilen projelerin, Hatay için büyük bir öneme sahip olduğunu da ekledi.