Hatay Valisi istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan milletvekili seçimlerinde aday adayı başvuru nedeniyle istifa etti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

14 Mayıs’ta yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi başvuru nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyuran Doğan, “Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas’tan ‘aday adayı’ olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım.” dedi.