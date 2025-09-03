Hatay Valisi, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

HATAY VALİSİ HEYETLE GÖRÜŞTÜ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve beraberindeki heyeti ağırladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, buluşma polisevinde gerçekleşti. Vali Masatlı, heyetin düşüncelerini ve önerilerini dikkate aldı. Masatlı, “Kentte muhtarlarla dayanışma içerisinde çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

MUHTAR DERNEKLERİ TEMSİLCİLERİ DE KATILDI

Ziyarete Kadir Delibalta’nın yanı sıra Doğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Turan Süme, Güneydoğu Anadolu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hatip Şeran ve Hatay’daki 15 ilçenin muhtar dernekleri başkanları da katıldı. Bu buluşma, müzakerelerde işbirliği sağlamak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için önemli bir fırsat oluşturdu.