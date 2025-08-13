Hatay Valisi yangın bölgesinde

VALİ MASATLI YANGIN BÖLGESİNDE

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hassa ilçesindeki yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yerinde izliyor. Masatlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün saat 19.10 civarında 112 Acil Çağrı Merkezimize, Yukarıbucak ve Bademli bölgesinde yangın ihbarı yapıldı. Bunun üzerine başta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yangının bulunduğu alana intikal etti.” şeklinde ifade etti.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

Vali Masatlı, “Şu an itibarıyla bölgede 173 araç ve 470 personelle müdahale sürüyor. Tedbir amaçlı olarak Yukarıbucak ve Bademli köylerimizden yaklaşık 540 vatandaşımızı tahliye ediyoruz.” bilgilerini paylaştı. Ayrıca, vatandaşların talepleri doğrultusunda boş konteynerlere yerleştirme imkanının da sağlandığını belirtti.

RİSK DURUMU

Masatlı, rüzgar açısından şu an için “önemli bir risk bulunmuyor” dedi ve ekiplerin yangının seyriyle ilgili öngörüler doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı. “Araç ve personel planlaması da bu doğrultuda yapılıyor. İnşallah önemli ve olumsuz bir sonuçla karşılaşmayacağız. Şu an itibarıyla herhangi bir can veya mal kaybı bulunmuyor.” şeklinde konuştu.