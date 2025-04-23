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Hatay Ve Mersin’de Piyango Bileti Operasyonu

SAHTE PİYANGO BİLETİ SATIŞINA OPERASYON

Hatay ile Mersin’de sahte piyango bileti satışı yaptıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu suç örgütüne karşı Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bir çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenlediklerinde, örgütün liderleri A.K. ve G.O’nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

ELODA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 355 sahte piyango bileti, 19 tombala kartı, iki milyon 300 bin lira değerinde yabancı para, 9 satılmış bilete ait koçan ve 2 bilet afişi ele geçirildi. Ayrıca, zanlıların son bir yıl içinde kendi aralarında belirledikleri şifreli ifadelerle toplamda 105 milyon 74 bin 773 lira para transferi yaptıkları tespit edildi.

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