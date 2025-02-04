Hatay Yeniden İnşa Ediliyor: Vali Masatlı’nın Açıklamaları

ANTAKYA’DA YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sırasında en çok zarar gören şehirlerden biri Hatay’ın merkez ilçesi Antakya oldu. Deprem felaketinin ardından şehrin yeniden inşası için çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’e inşaat projelerindeki mevcut durumu aktardı. Yaz aylarında inşaat yapılan caddelerde normal yaşamın başlayacağını belirten Vali Masatlı, Habibi Neccar Camii’nin de bu dönemde hizmete gireceğini ifade etti. Antakya’da birçok bina 6 Şubat depremlerinde yerle bir olmuştu ve bazı mahallelerden hiçbir iz kalmamıştı. Kentte yaşamını yitiren çok sayıda vatandaşın anısına, yeniden yapılanma çalışmaları büyük bir özveriyle sürdürülüyor. Fulya Öztürk, çalışmaları ekranlara getirirken, Vali Mustafa Masatlı da kentin genel durumu hakkında bilgiler sundu.

YAZA DOĞRU NORMAL HAYAT BAŞLAYACAK

Vali Masatlı, CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada, “Saray Caddesi’nde faaliyetler devam ediyor. Şehir iki ayrı bölümden oluşuyor; biri tarihi ve diğeri modern alan. 158 binden fazla bağımsız birimin inşasına başlandı. Burada yeşil alan ve tarihi dokunun öne çıkacağı caddelerimiz görüntü olarak 3-4 ay içerisinde şekillenecek. Yaz aylarında ise burada normal yaşamın başlamasını göreceğiz” dedi. Tarihi alanın 307 hektarlık riskli bir bölgede yer aldığını söyleyen Masatlı, bu alandaki kamu binalarının tamamında inşaat çalışmalarının başlamış olduğunu belirtti. Ayrıca, 308 sivil mimariye de destek verildiğini dile getirdi.

Masatlı, vatandaşlar arasında anlaşmazlıkların olduğunu belirtti. “Çevre Bakanlığı’na bağlı kentsel dönüşüm başkanlığımız, tarihi alanlar dışında yerlerde inşaat çalışmaları yürütüyor. Kemal Paşa Caddesi’nde hak sahiplerinin belirlenip konutların teslim edilmesi sağlandı” dedi. Kamu mülkiyetindeki tarihi yapılarla ilgili çalışmalar devam ederken, özel mülklerde sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Örneğin, “Kişisel bir binanız varsa, bu noktada sorunlar mevcut” ifadesini kullandı. Habib-i Neccar Camii’nin Temmuz ayında halka açılacağını belirten Masatlı, Kurtuluş Caddesi üzerindeki hünkar mescidinin ve caminin inşaatının tamamlandığını, Edebiyat Müzesi’nin de bitme aşamasında olduğunu açıkladı. Kamuya ait tarihi binalarda herhangi bir sorun yaşanmadığını ve çalışmaların sorunsuz ilerlediğini belirtti.

6 ŞUBAT ANMA PROGRAMI HAZIRLIKLARI

6 Şubat tarihleri için anma programı hazırlandığını söyleyen Vali Masatlı, “5 ve 6 Şubat’ta bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. 5 Şubat’ta Vali Göbeği’nde sessiz bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüş yaklaşık 10-11 dakika sürecek. Meydanda dini liderlerin dualarının akabinde Asi Nehri’ne karanfil bırakacağız. Ardından 02.00’de dualar okuyup şehitler mezarlığını ziyaret edeceğiz” dedi.