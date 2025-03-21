Hatay Ziyaretinde Destek Çalışmaları ve Yardımlar

HATAY VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞMELER

Vakıf Başkan Vekili Nuray Güllü ve yönetim kurulu üyeleri, ilk ziyaret gününde Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’ü makamlarında ziyaret etti. Bu görüşmelerde, deprem sonrası yürütülen projeler hakkında bilgi alındı ve destek olabilecek alanlar değerlendirildi. Vali Masatlı, “Hatay, depremden etkilenen 13 il arasında en büyük yarayı alan şehir. Burayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Büyük küçük demeden herkesin yardımını bekliyoruz,” dedi.

GÖNÜL MUTFAĞI İLE İŞBİRLİĞİ VE İFTAR YEMEĞİ DAĞITIMI

Ziyaretin ikinci ayında, şef Ebru Baybara Demir’in öncülüğünde kurulan Gönül Mutfağı ile iş birliği gerçekleştirildi. Vakıf üyeleri, İskenderun’da Mevlana İlkokulu’nda öğrencilere öğle yemeği servis etti ve mutfakta iftar hazırlıklarına katıldı. Günün sonunda ise üç farklı mahallede toplam 1300 kişilik iftar yemeği dağıtıldı.

KADIN KOOPERATİFİNE DESTEK

Vakıf, ayrıca Samandağ’daki Gökkuşağı Kadın Kooperatifi’ni de ziyaret ederek kadın üreticilere destek olmak amacıyla iki adet derin dondurucu bağışladı. Kooperatifteki kadınların ürettiği yöresel ürünlerin Türkiye genelinde satışa sunulduğu, bu ürünlerin sağlıklı koşullarda muhafazası için soğuk zincirin büyük önemi olduğu vurgulandı. Türk Kadınını Güçlendirme ve Kalkındırma Vakfı yetkilileri, Hatay’daki çalışmalara devam edeceğini ve özellikle kadınların üretime katılımını destekleyecek projelere öncelik verileceğini belirtti.