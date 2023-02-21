Hatay’da 6,4’lük deprem: 6 ölü, 294 yaralı

7.7’lik Kahramanmaraş depremiyle yıkıma uğrayan Hatay dün akşam saatlerinde bir depremle daha sarsıldı.

Hatay’ın Defne ilçesi merkez olmak üzere 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından en büyüğü 5,8 olan 32 artçı sarsıntı kaydedildi. 6 kişi yaşamını yitirdi, 18’i ağır 294 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.04’te Hatay’ın Defne ilçesinde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

3 dakika sonra ise Samandağ ilçesi merkez olmak üzere 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Genel olarak olumsuz durumun yaşanmadığı İskenderun’da devlet hastanesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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“42 ihbar geldi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Saat 20.04’te meydana gelen depremin ardından bütün ekiplerin alanı taradığını aktaran Soylu, “Bu müstakil depremden sonra 1 Antakya, 1 Defne, 1 de Samandağ’da olmak üzere 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisine ulaştık. Şu ana kadar 213 vatandaşımız hastanelere sevk edildi. 3 enkazda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Bir enkazda 3, bir enkazda 2, bir enkazda da 1 vatandaşımız var. Şu ana kadar 42 ihbar geldi, 42 ihbara da gidildi. 39 ihbarda herhangi bir durum söz konusu değil veya ufak müdahalelerle o enkazlardan çıkarıldı” dedi.

Bakan Soylu, akademisyenlerle yapılan değerlendirmede, Antakya’da fayın bir bölümünün daha kırıldığı değerlendirilmesinin bulunduğunu belirterek, “Yine bu esnada denizde suyun yükselmesi konulu uyarı Kandilli Rasathanesi’nden hem bize hem de 10’un üzerinde ülkeye geçti. Daha sonra da bu tehlikenin geçtiği konusunda yeni bir uyarı geldi ve bu da geri çekilmiş oldu” diye konuştu.