Hatay’da bir deprem daha

Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

7.7’lik depremle yıkıma uğrayan Hatay’da 4 şiddetinde bir sarsıntı daha yaşandığı bildirildi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12’de merkez üssü Hatay’ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

Hatay’ın Defne ilçesinde 20 Şubat’ta 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde, 23 Şubat’ta ise 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

6,4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybettmiş 18’i ağır 294 kişi yaralanmıştı.